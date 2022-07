Torino-Eintracht Francoforte, diretta della prima gara amichevole della nuova stagione: formazioni ufficiali, risultato e tabellino

Il Torino apre oggi una nuova era. Sarà la prima gara disputata senza Andrea Belotti e molti altri interpreti trasferitisi verso altri lidi. Dopo le sessioni di allenamento spartite tra Filadelfia e il ritiro di Bad Leonfelden, i granata di Ivan Juric affrontano in amichevole a Bad Wimsbach l’Eintracht Francoforte, vincitrice dell’ultima Europa League ai danni dei Glasgow Rangers. Occasione dunque non solo per rivedere i granata all’opera, ma anche per conoscere i nuovi acquisti Bayeye e Radonjic, a cui quest’oggi dovrebbe essere garantito cospicuo minutaggio. Il match si disputerà sul terreno di Bad Wimsbach, fischio d’inizio alle ore 14.30. Segui in diretta Torino-Eintracht Francoforte su Toro.it

Torino-Eintracht Francoforte: il prepartita

Ore 12.30 Mancano due ore al fischio d’inizio di quello che sarà il primo test per il Torino di Juric. Pochi i volti nuovi al momento (tutti e due, Bayeye e Radonjic, potranno esordire, seppur in amichevole), in attesa che il mercato dia all’allenatore la possibilità di sperimentare la squadra che affronterà la prossima stagione. A breve le squadre arriveranno a Bad Wimsbach dove si giocherà l’amichevole.

Torino-Eintracht Francoforte: dove vederla in tv e streaming

Torino-Eintracht Francoforte in diretta sarà trasmessa su DAZN e sul sito ufficiale dell’Eintracht Francoforte. La diretta web sarà su Toro.it.

Torino-Eintracht Francoforte: le formazioni ufficiali

Torino-Eintracht Francoforte: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 14.30