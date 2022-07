Torino-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali: Bremer viene tenuto inizialmente in panchina, al centro della difesa c’è Zima

Gleison Bremer non gioca Torino-Eintracht Francoforte. O almeno non gioca dal primo minuto: il difensore brasiliano parte infatti dalla panchina e nell’amichevole contro la formazione tedesca al centro della difesa c’è David Zima. Per quanto riguarda il resto della formazione, da segnalare l’esordio dal primo minuto del neoacquisto Radonjic che agisce in coppia con Simone Edera alle spalle dell’unica punta, Antonio Sanabria. Parte invece dalla panchina l’altro neo-acquisto, Brian Bayeye.

Torino-Eintracht-Francoforte: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Buongiorno; Singo, Ricci, Lukic, Aina; Edera, Radonjic; Sanabria. A disp: Milinkovic-Savic, Gemello, Bremer, Bayeye, Rodriguez, Adopo, Garbett, Segre, Linetty, Antolini, Horvath, Akhalaia. All. Juric

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta Smolcic; Hauge, Rode, Jakic, Lenz; Randal, Kamada; Borré. A disp: Ndicka, Onguene, Hrustic, Sow, Kostic, Alidou, Hasebe, Alario, Chandler, Gotze, Wenig, Lindstrom, Grahl, Paciencia, Ramaj. All. Glasner.