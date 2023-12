Le pagelle di Torino-Empoli: Milinkovic-Savic decisivo su Cancellieri, Vlasic bello a metà, Zapata decisivo

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: lo salva il fuorigioco millimetrico di Ebuehi o avrebbe avuto sulla coscienza quel gol. Nella ripresa si riscatta – intervenendo sul pallone – su Cancellieri.

TAMEZE 6: di nuovo in difesa, ormai il suo ruolo in questa prima parte di stagione. Cancellieri gli va via nell’occasione più nitida dell’Empoli del secondo tempo: finita l’azione lamenta un problema muscolare e lascia il campo (st 20′ DJIDJI 6: ancora minuti preziosi sulle gambe)

BUONGIORNO 6.5: Shpendi non si vede e il merito è del difensore granata, sempre più leader della difesa granata. Gara senza sbavature per il vice capitano del Torino.

RODRIGUEZ 6: nessun pericolo dalle sue parti, lo svizzero gioca con la solita sicurezza.

BELLANOVA 6.5: spinge sulla fascia e grazie a questa propulsione arriva a mettere in area il cross che Zapata trasforma in gol. Il giallo che spende nel secondo tempo gli costerà la prossima partita (st 40′ SOPPY SV).

LINETTY 7: torna dalla squalifica e Juric non ci pensa due volte a mandarlo in campo a scapito di Ricci, appena rientrato dall’infortunio. Questo sistema gli calza a pennello.

ILIC 6.5: ha sui piedi la palla del 2-0 ma un assurdo rimpallo gli impedisce di battere Berisha. Conferma il momento positivo anche se non è la più brillante delle sue partite.

VOJVODA 6: trova ampi varchi sulla corsia di sinistra ed entra per quello nelle azioni più pericolose del Torino, specie nei primi 45′ (st 20′ LAZARO 6: entra bene in partita)

VLASIC 5.5: dura meno di un tempo, giusto il tempo di imbeccare Sanabria nell’azione del gol (poi annullato). Qualche giocata poi sparisce dal campo.

SANABRIA 6: il fuorigioco di Vlasic gli impedisce di mettere in bacheca un gol tra i più belli, come quello in rovesciata visto questa sera. Quasi meglio come rifinitore che come punta questa sera, è lui a far partire l’azione che porta Bellanova a crossare per Zapata.

ZAPATA 7: dopo la “pausa” di Frosinone, torna a ruggire al Grande Torino, come l’ultima volta contro l’Atalanta. Il primo pallone utile lo mette in porta: il più ispirato dell’attacco granata e non solo per il gol (st 49′ PELLEGRI SV)

All. JURIC 6.5 Festeggia al meglio le 100 panchine granata, Manda in campo quella che ritiene la miglior formazione, insiste con Linetty e il polacco ricambia la fiducia. E avendo un bomber diventa tutto più semplice anche se il difetto è che la squadra non la chiude.