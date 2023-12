Al termine della partita vinta contro l’Empoli, Sanabria ha rilasciato un’intervista esprimendo la soddisfazione per i tre punti ottenuti

Vittoria di misura ma di carattere per il Torino, che è riuscito a imporsi sull’Empoli con il risultato di 1-0. Un’ottima prestazione complessiva della squadra, ma a emergere è stato soprattutto Tonny Sanabria, oggi nelle vesti di centrocampista offensivo più che di punta. Il paraguaiano è intervenuto al termine della partita ai microfoni di DAZN, dichiarando: “Gol annullato? È stato un peccato perché era un grandissimo gol. Sapevo però che era fuorigioco perché ero in linea con il guardalinee. Il risultato positivo è però molto importante per noi. Sapevamo dell’importanza di questa partita e anche delle prossime. Credo che abbiamo fatto un’ottima prestazione, così come in passato quando i risultati non arrivavano. L’importante è aver ottenuto i tre punti. Le nostre ambizioni devono essere sempre le stesse, cioè quelle di migliorare di settimana in settimana. Il mister ci offrirà sicuramente una cena per le 100 panchine, sono contento per lui“.