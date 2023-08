Sanabria non si vede nel primo tempo poi si mangia un gol, buono l’esordio di Bellanova: le pagelle di Torino-FeralpiSalò

MILINKOVIC-SAVIC 6: partita di fatto da spettatore per il portiere granata che non viene mai impegnato veramente dagli avversari. L’unico tiro verso la sua porta è quello di Di Molfetta che permette alla FeralpiSalò di passare in vantaggio ma, nell’occasione, l’estremo difensore serbo non può nulla.

SCHUURS 7: a luglio, in amichevole, era stato lui a sbloccare la partita contro la FeralpiSalò. Stasera cerca di ripetersi con un paio di conclusione dalla distanza che vengono murate e un colpo di testa alzato sulla traversa da un grande intervento di Pizzignacco.

BUONGIORNO 6,5: gioca al centro della difesa e offre una partita senza sbavature. Tiene bene a bada prima La Mantia e poi Sau, quando gli avversari vanno al cross si fa sempre trovare al posto giusto allontando il pallone dall’area granata.

RODRIGUEZ 6,5: il capitano granata aiuta molto la squadra in fase offensiva sganciandosi e creando superiorità sull’out di sinistra. Buona anche la sua prova difensiva, dove non si fa mai superare dagli avversari. (st 43′ SINGO: sv)

