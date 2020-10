Le pagelle di Torino-Lecce: Singo il migliore, Verdi si riscatta nel finale - Toro.it

Giampaolo vince solo ai supplementari. Per Gojak esordio sufficiente, Singo sfreccia: le pagelle di Torino-Lecce, Coppa Italia 2020/2021

MILINKOVIC-SAVIC 6: non è il miglior Sirigu, ma non costringe il Toro a rimpiangerlo. Attento su Pettinari nel primo tempo, quando respinge sul suo palo il pallone dello 0-2. Non può nulla sull’inzuccata di Stepinski.

SINGO 6,5: il 17 non ha la tecnica di Maicon, ma ha cuore, fisico e gamba. I dribbling e gli strappi sono conseguenza di stazza e caparbietà, e spesso hanno successo. La nota lieta del Toro di Coppa è in fascia destra. Certo, non sempre è pulito, talvolta rischia in fase difensiva: ma se non altro offe imprevedibilità.

NKOULOU 5,5: è impreciso nell’azione che porta al vantaggio il Lecce, quando nel tentativo di spazzare porta il pallone nella zona dalla quale poi crosserà Mancosu. Nel complesso dà meno garanzie del consueto, rischiando nella ripresa prima di portare gli ospiti di nuovo avanti, poi di affossare Coda in area di rigore.

LYANCO 6: Giampaolo lo manda in campo dal primo minuto per la terza partita consecutiva. Il brasiliano porta aggressioni alte, ma non è esente da sbavature. Anche in fase di impostazione. Ha il merito di pareggiare una partita che, per il Toro, si era messa male.

MURRU 5: dalla sua parte passano numerosi palloni, ma il terzino non sempre riesce a giocarli con qualità. (Dal 21′ st. LUKIC 6: Giampaolo lo impiega da trequartista e poi da mezzala, il 7 entra con la motivazione giusta e prova a ravvivare una fase offensiva priva di idee).

