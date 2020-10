Verdi: "Vincere dà fiducia, l'importante era passare il turno" - Toro.it

Le parole di Simone Verdi dopo la sfida di Coppa Italia vinta dal Toro 3-1 sul Lecce: l’attaccante è andato a segno con una doppietta

“Quello che contava era passare il turno e vincere per aumentare la fiducia“, sono le prime parole di Simone Verdi dopo la partita vinta dai granata 3-1. “Sapevamo che arrivavamo da un periodo difficile ma la squadra sa quello che fa e può raggiungere risultati. Adesso abbiamo Lazio Genoa poi Crotone, tre partite difficili. Il campionato è equilibrato, non si deve sottovalutare nessuno e per noi è un test per vedere a che punto siamo. Dobbiamo continuare a lavorare”. Venerdì era arrivato il primo punto contro il Sassuolo, oggi è invece arrivata la prima vittoria in gare ufficiali.

Verdi sul Lecce

“Contro il Sassuolo è stata una partita difficile, siamo usciti molto amareggiati, oggi sicuramente non ci aspettavamo di fare 120 minuti ma il calcio è così. Il Lecce è buona squadra, l’importante è avere fiducia, aver passato il turno. Dobbiamo continuare a lavorare e seguire il mister e raggiungeremo risultati”.