Primo tempo / Torino-Lecce 1-1: Lyanco tiene a galla i granata - Toro.it

Il Lecce si dimostra avversario ostico: Torino sorpreso in avvio, poi Lyanco replica a Stepinski. Verdi e Bonazzoli attivi ma imprecisi

Per dimostrare al Torino di non essere il comodo cliente dell’esordio in Coppa Italia, il Lecce parte indiavolato. E va vicino al gol dopo centoventi secondi: Henderson sfonda a destra e serve al centro Stepinski, che gira di un soffio a lato. I granata reagiscono con una sventagliata di Gojak che pesca Bonazzoli. Il 26 cerca il pallonetto ma trova la pronta parata di Vigorito. Poi Verdi, imbucato da Segre, spara addosso al portiere ospite. Dieci minuti dopo, i salentitni passano: cross di Mancosu, inzuccata di Stepinski, 0-1. Dopo il gol subito, il Toro reagisce e crea due occasioni con le sue punte, ma entrambe sprecano dall’interno dell’area di rigore. Imprecise. Milinkovic-Savic tiene a galla i suoi, respingendo un destro potente di Pettinari, poi Verdi e Bonazzoli combinano ancora: cross del 24, colpo di testa del 26, con conseguente colpo di reni di Vigorito. Si prepara il pareggio. Da angolo, l’ex Napoli pesca Lyanco, che svetta su Rossettini e fa 1-1.