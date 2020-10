LIVE Torino-Lecce: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Lecce, diretta della partita del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Lecce è la partita che segna l’esordio nella Coppa Italia 2020/2021 della formazione granata. La gara è valida per il terzo turno: non c’è il ritorno, chi vince si qualifica al quarto turno dove affronterà al Virtus Entella (che ieri ha superato per 3-1 il Pisa). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari la partita proseguirà quindi con i tempi supplementari e, nel caso fosse necessario, con i calci di rigore. Il calcio d’inizio è alle ore 14: segui Torino-Lecce in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia, Torino-Lecce: il prepartita in diretta

Ore 12.00 – E’ una giornata di sole nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, Torino e Lecce si affronteranno nel terzo turno di Coppa Italia. Ricordiamo che la formazione salentina ha già debuttato nel torneo nel precedente turno, dove ha battuto per 2-0 la FeralpiSalò. Per la gara di questo pomeriggio Marco Giampaolo opterà per il turnover, come dimostra anche il fatto che non ha nemmeno convocato due dei suoi calciatori più importanti della sua squadra: Andrea Belotti e Salvatore Sirigu. Assenti anche gli indisponibili Armando Izzo, Simone Zaza e Vincenzo Millico.

Coppa Italia, Torino-Lecce: le probabili formazioni

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Singo, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Gojak, Segre, Ansaldi; Lukic; Verdi, Bonazzoli. A disp. Rosati, Ujkani, Lyanco, Bremer, Rodriguez, Vojvoda, Linetty, Meitè, Rincon, Edera, Vianni. All. Giampaolo.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Adjapong, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Björkengren, Maselli, Henderson; Mancosu; Pettinari, Stepinski. A disp. Bleve, Gabriel, Meccariello, Zuta, Gallo, Gianfreda, Paganini, Coda, Dubickas, Lo Faso. All. Corini

Coppa Italia, Torino-Lecce: dove vederla in TV e in streaming

La partita Torino-Lecce, in diretta, è trasmessa su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre (canale 57 per Rai Sport HD). Sarà anche possibile vederla in streaming collegandosi su Rai Play e selezionando la modalità “dirette” dove si avranno a disposizione tutti i canali Rai. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Coppa Italia, Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Coppa Italia, Torino-Lecce: la diretta

