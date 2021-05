Le pagelle di Torino-Parma: in ombra Sanabria, Belotti fermato dal palo, la difesa regge e Vojvoda si fa trovare al posto giusto

SIRIGU 6: non è una serata particolarmente impegnativa per il portiere granata, che non è chiamato ad interventi decisivi

IZZO 6.5: nel finale convulso, col Parma che non ci sta e tenta il tutto per tutto per riuscire a pareggiare i conti, in area è determinante, quando va ad intercettare

NKOULOU 6: un po’ in difficoltà nella prima parte di gara con Cornelius, sempre più bravo del difensore ad andare a colpire di testa. Meglio nella ripresa, quando la pressione dei gialloblù va scemando

BREMER 6.5: un paio di interventi decisivi nel secondo tempo, quando va in anticipo sventando due possibili situazioni pericolose. Per il resto gioca la solita partita attenta, pur senza strafare