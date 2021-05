Le parole del tecnico granata Davide Nicola dopo di Torino-Parma, terminato 1-0 a favore della squadra di casa

Una vittoria cercata ed arrivata per il Toro di Nicola, che distacca così il Benevento e condanna il Parma alla Serie B. Il tecnico granata Davide Nicola commenta così la prestazione dei suoi: “Avevamo preparato la partita contro una squadra che fa di fisicità e verticalizzazione i suoi punti di forza. Andavano bloccate le spizzate di Pellè e Cornelius, preparavano l’azione da dietro sfruttando la velocità di Gervinho e le capacità di Kucka. La squadra avversaria ha carattere e densità che vanno gestite. Abbiamo preparato la partita anche sulla gestione delle energie mentali. Le partite stanno finendo, sapevamo di dover trarre il massimo, ma. I ragazzi non hanno strafatto, sono stati molto pratici ed ordinati nella prima parte. Sapevano di dover rischiare qualcosa in più con il passare del tempo anche se alla fine il Toro ha creato sette occasioni da gol, che determinano una vittoria meritata.

Nicola: “Sono contento per Mergim, che è un giocatore applicato, con personalità”

Sui singoli: “I ragazzi mi piacciono tutti. Tra diffidati e post-Covid, sono sempre nella condizione di dover valutare il giocatore con quel qualcosa in più. Singo sta facendo bene, ha qualità straordinarie e diventerà uno dei migliori. Nella stagione servono però anche i giocatori da chiamare in causa ed io ho la fortuna di averne. Sono contento per Mergim, che è un giocatore applicato, con personalità, e che è riuscito a sfruttare la chiusura, che poteva usare anche la seconda volta. Era una cosa che avevamo cercato con frequenza viste le caratteristiche del Parma. Belotti nervoso? Mi va bene che sia così. Voglio sempre giocatori ambiziosi. Stasera avrebbe meritato il gol. Uno lo ha fatto in fuorigioco e ha colpito il palo. Noi siamo la squadra che colpisce più legni e quella che ha portato più giocatori al gol. Andrea è in una condizione buona. Quando è rientrato dal Covid non ha avuto modo di rifiatare perchè per noi è importante ma va gestito. Se si arrabbia perchè non segna io sono estremamente contento. Assieme ad altri cinque o sei, devo gestirlo per portarlo avanti più che posso. I giocatori che abbiamo a disposizione sono cresciuti tutti in base alle richieste che abbiamo fatto da quando siamo arrivati. Si può fare sempre meglio. Alcuni sono giocatori giovani e hanno margini di miglioramento incredibili. Nel caso di Mergim è il primo anno nel campionato italiano ed un periodo di adattamento ci vuole. Non sempre si riescono ad esprimere da subito le qualità. Mi piace vedere l’applicazione di questi ragazzi. Nono posto dal mio arrivo? La posizione in classifica da quando siamo arrivati è vera per merito del loro atteggiamento, dell’impegno negli allenamenti. Questa squadra ha dei valori ma non basta. Dobbiamo raggiungere la salvezza. Archiviamo in fretta questa vittoria perchè non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo“

Nicola: “Abbiamo avuto una splendida sorpresa da parte dei nostri tifosi”

Alla visione del video di Luca, il bambino del tema e commosso Nicola risponde: “Luca? Mi fa piacere sentire la sua voce. Per me i bambini sono doni speciali. Io confermato? L’importante è che rimanga lui. Senza tifosi, questo sport avrebbe poco valore e poco senso. Abbiamo avuto una splendida sorpresa da parte dei nostri tifosi. Durante la rifinitura. Ha una sapore diverso e tutto assume un valore diverso. Credo nella consapevolezza della squadra, nel percorso che si è fatto. Ci siamo dati alcuni obiettivi. Il primo era agganciare altre squadre per rendere il campionato più competitivo e poter far pesare ogni partita anche per gli altri. Ora serve lo sforzo finale ma sono fiducioso sulla tenuta tecnica e psico-fisica. Sono fiducioso sul mio staff trovato a Torino, molto competente. Ciò che serve è il risultato, poi tutto il resto verrà da sè“.