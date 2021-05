Le parole di Mergim Vojvoda, l’autore del gol-vittoria nel match tra Torino e Parma, portato a casa dai granata per 1-0

Un gol che vale tre punti, quello realizzato da Mergim Vojvoda, che permette così al Toro di uscire vincente dalla sfida contro il Parma e distaccare il Benevento. Il kosovaro commenta così il match: “Il mio gol? Questa sera ho segnato il mio primo in Serie A e sono contento. Dobbiamo lottare fino alla fine, sono molto contento che abbiamo vinto. Questa stagione non è stata facile perchè è il mio primo anno in Serie A. Abbiamo cambiato l’allenatore e altre cose. Quando gioco, voglio fare il meglio. Non è importante se ci sono io o Singo in campo. Penso che non siamo nella posizione dove dobbiamo essere. L’importante è vincere. Nicola mi ha parlato di questo inserimento tutta la settimana. Mi ha detto che hanno preso tanto gol sul secondo palo e che dovevo chiudere. Dedico il gol al mio nipotino“.