Le pagelle di Torino-Roma: Berisha nel finale evita che il passivo sia più pesante, il centrocampo granata soffre al cospetto di quello giallorosso

BERISHA 6: si supera su Kumbulla al 19′, mandando sopra la traversa, poi nel finale del primo tempo è “costretto”a stendere Abraham a causa di un retropassaggio maldestro. Nulla può sul gol dell’attaccante, sui rigori lo spiazza Abraham, intuisce su quello di Veretout. Nel finale evita il tracollo.

LUKIC 5.5: chiude la stagione in un ruolo inedito, giocando nel terzetto di centrali, a destra. Il centrocampo un po’ ne risente, ma il serbo dietro si comporta egregiamente, anche se per un suo passaggio sbagliato per poco la Roma non va in gol.

ZIMA 6: di nuovo da centrale, nel posto che per tutta la stagione o quasi è stato di Bremer (premiato come miglior difensore della Serie A). Sfortunato in occasione del primo gol, quando scivola lasciando ad Abraham il tempo per superare Berisha.

RODRIGUEZ 5: pesa sulla prestazione l’errore al 41′ del primo tempo, quando il suo retropassaggio costringe Berisha a commettere fallo su Abraham e Irrati ad assegnare il rigore (st 1′ BUONGIORNO