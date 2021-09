L’argentino è il migliore dei granata, con due assist, tanta corsa e un numero spropositato di cross, Bremer la chiude: le pagelle di Torino-Salernitana

MILINKOVIC-SAVIC 6: che brivido, sullo 0-0, quando dopo un retropassaggio rischia di combinare una frittata sbagliando il controllo, graziato da Bonazzoli. Non è costretto a chissà che interventi.

ZIMA 6.5: debutto assoluto in Serie A per il ceco classe 2000, che ha convinto Juric in dieci giorni. Nessuna titubanza e anche un preciso intervento alla mezz’ora della ripresa, quando anticipa un avversario sull’insidioso pallone messo in mezzo da Bonazzoli.

BREMER 7: torna a guidare la difesa lasciata orfana contro la Fiorentina e si toglie il solito sfizio, segnando il gol del raddoppio. Dà sicurezza all’intero reparto, dietro non perde un pallone.

RODRIGUEZ 6: vince ancora il ballottaggio con Buongiorno, nonostante fosse di rientro dagli impegni con la Svizzera. Dietro fa buona guardia, un paio di volte si fa vedere nella metà campo avversaria (st 17′ BUONGIORNO 6: gioca con sicurezza non concedendo nulla)