Le pagelle di Torino-Spal: Bremer è ingenuo, Verdi torna un fantasma - Toro.it

Le pagelle di Torino-Spal: Rincon segna ma non basta. In difesa si balla sui due gol ospiti. E i cambi non portano stravolgimenti

SIRIGU 6: gioca con i postumi di un problema al dito patito nel riscaldamento, ma poi vola al 20′ per respingere un missile di Strefezza e getta acqua sulle fiammelle di preoccupazione. Sui gol della Spal non ha colpe. E, anzi, fa il suo in almeno due circostanze tra primo e secondo tempo.

IZZO 5,5: in una serata per larghi tratti senza macchia, rincorre troppo tardi Petagna a cinque dal novantesimo. Il 37, in completa solitudine al centro dell’area, stacca e porta avanti gli ospiti. Non è il solo responsabile, ma la sua disattenzione pesa eccome.

NKOULOU 6: Spizza in maniera improvvida il pallone che poi Strefezza girerà in porta. Mastica prima, poi spara su Berisha il possibile 2-1. Non gioca sul velluto come nelle migliori uscite, ma regge il duello fisico con l’attacco spallino.

BREMER 5: Paloschi lo grazia nel primo tempo, poi prende un giallo contestato (in primis da Mazzarri) per un intervento più sulla palla che sulla gamba di Valoti. Ma nella ripresa è ingenuo: ferma Petagna lanciato in contropiede e si becca il secondo rosso del suo campionato, lasciando in dieci i suoi.