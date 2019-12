Vicari al termine di Torino-Spal: vittoria di misura per la formazione di Semplici che ribalta la partita dopo lo svantaggio iniziale

Parla il difensore della SPAL Francesco Vicari, al termine della vittoria per 2-1 in casa del Torino nonostante il vantaggio lampo dei padroni di casa: “E’ un periodo che i mezzi episodi non ci girano bene, questa non è una scusa, ma anche oggi dopo tre minuti non è facile subire gol e comunque ribaltare la situazione; eravamo uniti e ci siamo riusciti, eravamo consapevoli che dovevamo comunque fare qualcosa di più, anche dentro lo spogliatoio c’era più concentrazione e consapevolezza e unità e oggi l’abbiamo messa in campo e ci siamo riusciti”. Sulla reazione della SPAL dopo lo svantaggio iniziale: “Ultimamente questa cosa c’è un po’ mancata nelle altre partite. I risultati alla fine è quello che conta di più però le prestazione non sono mancate anche quando abbiamo perso punti. Sapevamo di fare punti oggi perchè era importante e ci siamo riusciti. Ora siamo lì e dobbiamo continuare con questo spirito”.

Contro il Toro finalmente un’ottima prestazione della SPAL: “Ci sono state partite in cui abbiamo fatto ottime prestazioni ma senza arrivare al risultato e ovviamente quando non ci riesci si parla sempre di prestazioni negative ma come è giusto che sia. Noi siamo un gruppo unito e sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine perché vogliamo arrivare al nostro obiettivo e ci si arriva con i nostri tifosi che ci sono sempre e fino all’ultimo daremo tutto”.