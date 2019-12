Semplici: “Questa vittoria ci fa passare un Natale un pochettino più dolce”

Le parole di Leonardo Semplici dopo Torino-Spal, sfida che ha chiuso il 2019 e valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A

Leonardo Semplici riesce ad ottenere la prima vittoria della stagione fuori casa e toglie la SPAL dall’ultima piazza: “Devo dare merito ai ragazzi, l’avevo detto in preparazione della gara che oggi avremmo fatto risultato. Ho visto la squadra come si è allenata in settimana e sapevo che avremmo fatto un’ottima prestazione sotto il punto di vista di gioco e di personalità. Prestazione importante contro una formazione difficile come il Torino. Era da tempo che cercavamo di fare il risultato ma non arrivava, oggi ci siamo riusciti e adesso sappiamo qual è la nostra strada e sappiamo di poterci giocare il nostro obiettivo fino alla fine”.

Semplici: “Anche dopo lo svantaggio non ci siamo disuniti”

Settimane in discussione per Semplici dopo i risultati negativi: “Quando non arrivano i risultati si è sempre in discussione, io ho sempre creduto ai miei ragazzi e sapevo delle loro qualità, indubbiamente da inizio stagione abbiamo avuto diverse defezioni e difficoltà e poi in alcune partite non si è riusciti a concretizzare rigori, vantaggi. Questa vittoria ci fa passare un Natale un pochettino più dolce, ma ci deve far rientrare il 28 gennaio con la stessa testa e caparbi alla stessa maniera verso il nostro obiettivo”. La SPAL è riuscita a ribaltare il risultato dopo il gol del vantaggio del Toro con Rincon: “Dopo il gol non ci siamo disuniti e anche dopo il vantaggio abbiamo continuare a giocare a ritmi alti. Ho cercato di tenerla in bilico fino in fondo portando poi al risultato che volevamo”.

Semplici: “Possiamo toglierci grandi soddisfazioni”

Semplici ha avuto già nel corso della settimana di preparazione sensazioni positive dai suoi ragazzi: “Ai ragazzi ho detto durante la settimana che non avevamo nulla da perdere e dovevamo reagire a quello che ci succede. Oggi è andata finalmente come l’avevo preparata e so di avere un gruppo sano e unito con il desiderio di far uscire la squadra da questa situazione. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni da qui alla fine solo lavorando e giocando come fatto questa sera”.