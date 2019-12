Mazzarri: “Non dovevo mettere Zaza ma volevo vincere a tutti i costi”

La conferenza stampa di Walter Mazzarri dopo la sfida tra il Torino e la Spal che ha chiuso il 2019 dei granata

Non può essere soddisfatto Walter Mazzari che commenta così la sconfitta del suo Toro contro la Spal: “Una partita difficile, con un campo pesante. Certo non si è fatto lo stesso gioco brillante, sui duelli ci hanno messo in difficoltà. La Spal ha dato fastidio a tutti. Poi si è fatto il gol, loro anche se la sono giocata perchè non avevano nulla da perdere. Poi nel secondo tempo se fossimo rimasti in 11 sarebbe stato diverso: si poteva fare gol anche in 10 ma alla fine l’ha fatto la Spal. Io non dovevo mettere un altro attaccante ma volevo vincere per forza ma è stato un errore. Quando ti gira tutto storto bisogna limitare i danni. I ragazzi hanno dato tutto, ma purtroppo è un momento così: mi dispiace”.

Abbiamo sbagliato tanti gol, tante volte l’ultimo passaggio. Purtroppo nel calcio quando è scritto è scritto. DI sicuro non siamo stati fortunati oggi. E nemmeno a Verona. Riflessi del pareggio? Io avevo detto ai ragazzi che se si fosse andati in vantaggio dovevamo andare ancora più forte ma non è stato così. Lasciamo perdere, parliamo poco. E’ andata così, dispiace”.

Il Toro subisce tanto: “Dipende dagli equilibri di squadra. Oggi ad esempio ho sbagliato io, come ho detto, ad inserire un altro attaccante. Però pensavo di poterla vincere ma ci è mancata l’ultima zampata. Avremmo potuto farne molti di più ma questo è il calcio. I momenti negativi li conosco e vanno fatti passare. I ragazzi, però, soprattutto quando sono stati in 10 sono stati encomiabili. Il calo di attenzione? Sono quelle partite che sono scritte e quando devono finire così finiscono così”.

“Si è concesso qualcosa di troppo al primo tempo. Ci sono stati tanti presupposti per chiuderla. Poi abbiamo preso il gol con Ansaldi fermo in mezzo al campo: quando piove sul bagnato va tutto storto. Eravamo in 10 anche in quell’occasione e si poteva anche non prenderlo quel gol”.