Convocati Roma-Torino di Mazzarri e Fonseca

Tutto pronto o quasi per la sfida di esordio del Torino nell’anno nuovo, valida per la 18^ giornata di Serie A. I granata affronteranno la Roma di Fonseca domani sera alle 20.45, allo Stadio Olimpico della Capitale. Dopo la chiusura negativa del 2019, con un pareggio in rimonta rimediato contro l’Hellas Verona, ed una sconfitta in casa contro la Spal, Mazzarri ed i suoi sono in cerca del riscatto e non possono commettere altri passi falsi. C’è bisogno della svolta per poter tornare nella zona di classifica che più compete al Torino. I giallorossi restano avversari difficili: Fonseca li ha portati fino al quarto posto, e non vuole di certo fermarsi qui.

Convocati Roma-Torino: Mazzarri ne chiama

Ecco l’elenco dei diciannove convocati di Mazzarri per Roma-Torino. Ancora out gli indisponibili Baselli, Edera, Falque, Lyanco, Millico e Parigini.

PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANI

DIFENSORI: AINA, BONIFAZI, BUONGIORNO, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: ADOPO (numero di maglia 80), BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, VERDI, ZAZA

Convocati Roma-Torino: ecco le scelte di Fonseca

