Durante la partita tra Torino e Monza, si spacca il vetro del box da cui Palladino ha seguito il match

Raffaele Palladino ha seguito Torino-Monza in un box della tribuna dello stadio Grande Torino, vista la squalifica. Già dai primi minuti, dopo l’infortunio al pronti-via di Pablo Marì, le telecamere lo avevano sorpreso piuttosto teso, certamente non contento di dover seguire la squadra da così lontano. Una tensione che il tecnico potrebbe aver sfogato sul vetro del box. Spesso in piedi, Palladino – questo è quello che arriva da chi si trovava in tribuna – avrebbe battuto più volte i pugni contro il vetro. Potrebbe essere stato questo a far crepare il vetro, come mostrano le immagini.