Le analisi del sostituto di Palladino, Federico Peluso, dopo la partita pareggiata per 1-1 tra Torino e Monza

Dopo il pareggio tra Torino e Monza Federico Peluso ha analizzato in questo modo la partita: “Gianluca ci ha abituati a fare dei gol belli, sicuramente è stata un’azione veramente fantastica, e se lo merita per come si sta comportando in settimana, quindi gli faccio i miei più vivi complimenti. Lo sapevamo, il Torino è una squadra allenata da un ottimo allenatore che ti fa giocare male perchè arriva forte sui riferimenti, uomo su uomo, quindi se non hai il coraggio e la bravura di pulire queste palle sporche che hai, di riuscire ad uscire giocando a due tocchi, ti mette in difficoltà e magari all’inizio noi abbiamo subito un po’ quello. Noi volevamo aprire di più i loro difensori con questo 4-2-3-1 cercando con le nostre punte, Dany Mota e Caprari di aprire la loro linea difensiva e di far lavorare Pessina tra le linee e cercare di svuotare molto per trovare poi Petagna, il nostro punto di riferimento, quindi credo che sia stata una mossa giusta, una mossa azzeccata e ci ha portato i suoi benefici e volevo fare i complimenti anche a chi è subentrato perchè ha fatto un’ottima gara e volevo fare i complimenti a tutti perchè è stata una partita di sacrificio e credo che questo gruppo stia dimostrando domenica dopo domenica il suo valore e ci stiamo togliendo delle soddisfazioni enormi. Noi siamo un team capitanati da un grandissimo allenatore, io oggi sto facendo le veci delle veci perchè voglio anche nominare Stefano Citterio che è il suo secondo, quindi siamo un’ottima squadra e lavoriamo da squadra capitanati da un ottimo condottiero che è Raffaele”.