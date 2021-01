LIVE Parma-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Parma-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima sfida del 2021: Parma-Torino inaugura l’anno dei granata, a caccia di punti salvezza dopo aver chiuso il 2020 all’ultimo posto in classifica (sia considerando quella dell’attuale campionato sia quella relativa all’anno solare). Al Tardini si affronteranno due squadre che navigano in acque pericolose: se infatti la squadra di Giampaolo ha racimolato otto punti, quella di Liverani ne ha dodici, frutto di due vittorie, una in più del Toro. La sfida salvezza Parma-Torino avrà inizio alle 15: segui la partita in diretta su Toro.it.

Parma-Torino, il prepartita

Ore 12.45 Mancano oltre due ore al fischio d’inizio di Parma-Torino. Intorno al Tardini, in una giornata come sempre senza pubblico e oltretutto in piena zona rossa, non c’è praticamente nessuno. I pullman delle due squadre arriveranno tra le 13.15 e le 13.30, per poi – dopo il consueto sopralluogo – cominciare col riscaldamento che si chiuderà pochi minuti prima del fischio d’inizio del signor Doveri di Roma. Una sfida importante per la panchina di Giampaolo: il tecnico l’ha salvata dopo il pareggio di Napoli ma la sua permanenza dipende anche dal risultato di oggi.

Parma-Torino, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Parma-Torino:

Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta; Cornelius, Karamoh. A disposizione. Colombi, Iacoponi, Laurini, Valenti, Balogh, Ricci, Brugman, Sohm, Dezi, Camara, Inglese. Allenatore. Liverani

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Vojvoda; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Buongiorno, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Baselli, Gojak, Meité, Segre, Bonazzoli, Edera, Zaza. Allenatore. Giampaolo.

Parma-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Parma e Torino, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

Parma-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15

Parma-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali