Primo tempo / Parma-Torino 0-1: al 45' decide Singo - Toro.it

Parma-Torino, sintesi e commento della sfida della quindicesima giornata del campionato di Serie A: all’8′ il gol di Singo

Non ci sono grosse sorprese nella formazione di Giampaolo: il Torino al Tardini si presenta ancora col 3-5-2, con Verdi e Belotti in attacco e con una difesa che vede il rientrante Lyanco con Izzo e Bremer. Ancora panchina, dunque, per Nkoulou, ormai fuori dalle rotazioni del tecnico. Ci mette solo otto minuti il Toro ad andare in vantaggio: tutto parte da Singo che elude l’avversario sulla sua fascia, lancia Belotti e lo segue. E così il capitano non deve che restituirgli il favore, mettendolo così nelle condizioni di battere Sepe. Ancora una volta, come spesso capitato in questa stagione, sono i granata ad andare avanti. Dopo la rete, però, cala decisamente l’intensità della squadra, mentre è il Parma a farsi vedere dalle parti di Sirigu. La squadra di Liverani si fa vedere con Cornelius al 12′ ma la conclusione finisce a lato, poi con Kucka pochi minuti dopo, ma il tiro è troppo alto per poter impensierire il Torino. Il Parma si fa vedere costantemente nella metà campo granata senza tuttavia collezionare occasioni clamorose: e non approfitta neanche dell’errore di Sirigu che, nel tentativo di servire Bremer, trova Karamoh. Il gialloblù viene fermato dal ritorno del brasiliano che chiude. Il Toro chiude però in attacco: occasione di Belotti al 42′, che da quella posizione solitamente non si fa fermare da nessuno, poi Kurtic va vicinissimo all’1-1 di testa, col pallone che esce di pochissimo.