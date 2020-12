Serie A, Toro ultimo anche nella classifica dell’anno solare

La classifica della Serie A nell’anno solare / Comanda il Milan a 79 punti. Seguono Inter, Atalanta e Juventus. Il Torino chiude ultimo con 27 punti

Il Torino chiuderà il 2020 ultimo in classifica a quota 8 punti. E fin qui non è una novità. Nel campionato in corso i granata non sono riusciti a cancellare i fantasmi della scorsa stagione tanto che ancora si fatica a vedere la tanto agognata luce al fondo del tunnel (con Giampaolo i granata hanno fatto anche peggio dell’era Longo). E la dimostrazione che l’origine della crisi del Torino ha radici decisamente più profonde e lontane della Serie A 2020/21 la si trova nei numeri che riguardano l’anno solare. E in particolare quelli che riguardano i punti accumulati dalle singole squadre nel corso del 2020, a cavallo quindi tra la fine della scorsa stagione e l’inizio dell’attuale. Numeri che danno vita ad una classifica per nulla idilliaca, almeno per quanto riguarda Belotti e compagni che confermano semplicemente l’attuale piazzamento.

Serie A, nel 2020 solo 27 punti per il Toro

In un 2020 da cancellare sotto tutti i punti di vista, infatti, la squadra granata ha ottenuto soltanto 27 punti. Un magro bottino che costringe il Toro a ricoprire il ruolo di fanalino di coda della classifica, preceduto da Cagliari e Parma rispettivamente a quota 30 e 36 punti.

Insomma, se nel campionato in corso la retrocessione in Serie B continua ad essere un rischio assai concreto, se dovessimo tirare oggi le somme i granata sarebbero, proprio insieme a Cagliari e Parma, una delle tre squadre a scendere nel campionato cadetto. Al contrario, a chiudere l’anno senza infamia e senza gloria ci sarebbero, risalendo la classifica, Genoa (38), Bologna (40), Udinese (42), Sampdoria (44) e Fiorentina che chiude al decimo posto a quota 46 punti.

La classifica dell’anno solare: comanda il Milan

E se il Torino, dalla classifica di tutto il 2020, può trarre solo conferme di una crisi profonda, anche dai piani alti della stessa classifica non arrivano particolari novità. Esattamente come in campionato, a comandare è il Milan che nell’anno solare ha messo in fila ben 79 punti. A tallonare i rossoneri ci sono poi l’Inter, con 73 punti, e l’Atalanta che con 69 lunghezze conferma il ruolo di vera grande sorpresa di quest’anno da buttare. E conferme arrivano anche da casa Juventus: i bianconeri non stanno di certo attraversando uno dei loro momenti migliori e anche l’andamento complessivo del 2020 lo conferma. La squadra di Pirlo, infatti, si piazza solo quarta (due posizioni in più dell’attuale 6° posto) con 65 punti. A ben 14 lunghezze dal Milan capolista. A seguire, poi, troviamo Napoli e Lazio appaiate a 63 punti, e la Roma con 62. Infine, all’appello mancano soltanto Sassuolo e Verona, rispettivamente all’ottavo posto con 58 punti e al nono con 50.