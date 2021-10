Nel finale del derby il Torino ha giocato senza attaccanti e trequartisti di ruolo, nonostante in panchina ci fosse Verdi: ecco perché non è entrato

Perché nel secondo tempo del derby Simone Juric non ha messo in campo Simone Verdi anziché adattare Daniele Baselli al ruolo di punta e Tomas Rincon a quello di trequartista? Una domanda che in molti si sono posti vedendo la partita. Dietro al mancato ingresso del numero 24 non c’è però nessun caso: il trequartista questa mattina ha accusato un fastidio al flessore, lo stesso muscolo che nelle scorse settimane lo ha costretto a uno stop. Nonostante il giocatore avesse dato la disponibilità di giocare, Juric ha preferito non rischiarlo per evitare un nuovo possibile infortunio ben più grave rispetto al fastidio accusato questa mattina.