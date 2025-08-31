Le parole dell’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino di Marco Baroni

Torino-Fiorentina è finita senza reti. Queste le parole di Stefano Pioli al termine della partita: “Cambiare i difensori è diventato un problema? Comuzzo aveva mal di stomaco e non è rientrato in campo. Volevamo vincere e lo abbiamo dimostrato. Ci è mancata però qualità e collaborazione davanti. Non dico che il Torino ha rinunciato a giocare, ma andavano avanti con le palle lunghe. Possiamo fare meglio ma credo che abbiamo fatto una buona partita. Passare il turno in Europa non era scontato. Potevamo vincere sia oggi che a Cagliari. Ho visto delusione nei ragazzi e questo fa parte di una buona mentalità. Squadra seria, che cerca qualcosa. Finito il mercato per noi, tocca lavorare bene. I principi di gioco la squadra li sa: se mi arrabbio è per questo. Non è questione di qualità ma di stare dentro la partita. Ora dobbiamo alzare il livello. Oggi il problema non è stato sostenere gli attaccanti. Gli equilibri ci sono e oggi era giusto abbassare i centrocampisti. Non vedo la difficoltà di reggere il peso dell’attacco. Gli avversari in campo ci sono e chiudo bene gli spazi. Le prestazioni della squadra mi diranno se cambiare modulo o meno di partita in partita”.