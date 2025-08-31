Allo Stadio Olimpico Grande Torino la squadra di Baroni non riesce a segnare e la partita contro la Fiorentina finisce 0-0

ISRAEL 6: bella parata al 33’ del primo tempo dove si esalta parando il destro di Piccoli. Qualche indecisione nel secondo tempo, anche con i piedi. In tutta la partita non viene chiamato in causa molte volte.

PEDERSEN 6: un buon primo tempo quello del norvegese che un paio di volte scappa via bene sulla destra. Nel secondo tempo si vede di meno ma si propone.

COCO 6: con Maripan al suo fianco, sembra aver preso più coraggio anche nelle scelte di gioco. Chiude molto bene sul destro di Gudmundsson al 15’ della ripresa.

MARIPAN 6.5: leader della difesa del Toro. Urla, si sbraccia, interviene duro: c’è. Difficile, se non impossibile, fare a meno di lui. Guida l’intero reparto.

BIRAGHI 6: fa il suo e nulla di più. Dietro copre bene e non spinge troppo sulla fascia. I cross arrivano ma non sono assist. Partita comunque sufficiente (st 30’ LAZARO 5.5: non fa molto e si fa ammonire per fallo su Dodo).

CASADEI 6: a tu per tu con De Gea, dopo 8 minuti, poteva fare meglio. Ma se c’è da entrare nella mischia non si tira indietro. Lotta a centrocampo ma nel secondo tempo cala.

ASLLANI 6: prima da titolare alla prima convocazione con il Torino per il nuovo numero 32 granata. Nel primo tempo si abbassa molto a ricevere palla e continua il copione nel secondo tempo. Batte i calci piazzati e si propone molto (st 36’ TAMEZE sv).

ILIC 6.5: preferito a Gineitis in mezzo al campo, non fa una brutta partita, anzi. Quando riceve il pallone, è sempre pronto a proporre in maniera offensiva. Sfiora l’assist per Simeone (st 30’ GINEITIS 5.5: sbaglia alcuni palloni).

NGONGE 5.5: altra chance da titolare per il numero 26. Chiede palla sulla destra e affonda la giocata ma manca precisione. Può fare meglio sotto la gestione Baroni (st 36’ ABOUKHLAL sv).

SIMEONE 6: il Cholito parte titolare al centro dell’attacco granata. Buoni lavori di sponda, nonostante qualche imprecisione. Grande occasione per lui al 41’ ma De Gea gli dice di no con una super parata. Manca il gol ma la voglia no (st 17’ ADAMS 6: stesso lavoro di Simeone e fa ammonire Pogracic al 28’. Sfiora la rete di testa su traversone di Biraghi poco prima).

VLASIC 5.5: il capitano del Torino è sempre al centro del gioco: chiede palla, la passa, punta l’uomo ma non riesce ad incidere. Ammonito al 37’ per un fallo su Dodo. In partite come queste deve prendersi la squadra sulle spalle.

All. BARONI 5.5: l’atteggiamento rispetto a San Siro non manca, ma c’è un problema e grosso. 0 gol in 2 partite in Serie A. La difesa questa volta regge ma serve trovare la via del gol per fare punti. Tanti cross nel finale e Zapata poteva essere utile.