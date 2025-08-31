Formazioni, diretta e tabellino di Torino-Fiorentina, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A

Seconda di campionato: il Torino torna al Grande Torino dopo la sfida di Coppa Italia ma soprattutto dopo il pesante ko di San Siro. Il 5-0 maturato contro l’Inter ha deluso la piazza e aperto la contestazione già nel finale di quella gara. La risposta dopo una settimana in cui dal mercato non è arrivato nulla: la squadra di Baroni per riconciliarsi col proprio pubblico e per dare un segnale dovrà fare il massimo contro i Viola, reduci dal successo in Conference. Segui in diretta Torino-Fiorentina su Toro.it.

Torino-Fiorentina: il prepartita

Ore 16.30 Due ore al match tra Torino e Fiorentina. In un clima disteso e di grande amicizia tra le tifoserie, la squadra di Baroni si prepara a una sfida in cui dovrà dare una risposta dopo il 5-0 di lunedì. I pullman arriveranno allo stadio nella prossima mezz’ora. Fuori dallo stadio uno striscione eloquente invita squadra e società a tirare fuori gli attributi.

Torino-Fiorentina: le probabili formazioni

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disp: Popa, Paleari, Masina, Dembélé, Ilic, Lazaro, Perciun, Tameze, Anjorin, Ilkhan, Adams, Njie, Aboukhlal, Zapata. All.: Marco Baroni.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Ndour; Kean. A disp. Martinelli, Lezzerini, Marì, Viti, Kouadio, Parisi, Mandragora, Bianco, Richardson, Fazzini, Sabiri, Dzeko. All: Pioli.

Torino-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Fiorentina in diretta sarà trasmessa da Dazn, piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

