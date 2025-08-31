Sintesi e commento di Torino-Fiorentina, sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026

Torino-Fiorentina, seconda giornata di campionato: Baroni e Pioli cambiano rispetto alla prima. Baroni schiera dal primo minuto Maripan al posto di Masina e Ilic al posto di Gineitis nel suo 4-3-3. Simeone unica punta preferito ad Adams. Pioli invece sceglie un 3-4-1-2 con Kean e Piccoli supportati da Gudmundsson. Parte forte il Toro che nei primi 5 minuti muove il pallone e si propone. L’intensità c’è e infatti vengono fischiati 3 falli a favore della Viola. Al minuto numero 8 bella azione dei granata. Vlasic per Simeone che di prima manda in porta Casadei: il numero 22 calcia di prima con il destro davanti a De Gea che con il corpo para. Passano i minuti e anche la Fiorentina inizia a muovere palla. Al 17’ Israel esce bene e respinge un lancio di testa, poi Dodo da lontano calcia ma non trova la porta. Al 19’ ammonito Sohm per fallo su Simeone. Kean ci prova poi due volte: al 21’ girata in area con il destro alta e poi da fuori prende i led sempre con il destro al 23’. Al 29′ punizione battuta da Asllani e Coco stacca di testa ma manda alto. Non si smuove l’equilibrio e non ci sono molte occasioni. Al 33′ Israel si esalta e fa una bella parata. Sohm per Piccoli che calcia bene con il destro in area ma gran risposta del portiere del Toro. Ammonito Vlasic al 37′ per fallo su Dodo. Nel complesso arbitraggio fin qui molto discutibile nelle scelte prese. Comuzzo ci prova al volo con il destro da molto distante al 38′ ma palla a lato. La Fiorentina cresce. Un minuto dopo Ngonge entra in area e calcia: De Gea blocca. Stessa cosa per Casadei ma non a destra, dal centro, pochi secondi dopo. Entrambi ci hanno provato con il mancino. Altra occasione granata al 41′ con Simeone, questa volta De Gea fa un miracolo. Vlasic per Ilic che mette in mezzo di prima dalla sinistra: il Cholito calcia un po’ sporco con il mancino e parata del numero 43 viola. Finisce senza reti il primo tempo.