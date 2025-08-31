Sono state comunicate le formazioni ufficiali della seconda giornata di campionato Torino-Fiorentina: gioca Maripan

Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Fiorentina. Sono state comunicate le scelte di Baroni e Pioli. Baroni preferisce Ilic a Gineitis a centrocampo. Gioca Maripan al posto di Masina e c’è Simeone titolare. Nella Fiorentina invece doppia punta, con Kean e Piccoli titolari. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disp. Popa, Paleari, Masina, Dembélé, Gineitis, Lazaro, Tameze, Anjorin, Ilkhan, Adams, Njie, Aboukhlal, Zapata. All: Baroni.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. A disp. Martinelli, Lezzerini, Marì, Viti, Kouadio, Fortini, Parisi, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Sabiri, Dzeko, Ndour. All: Pioli.