I convocati di Marco Baroni e Stefano Pioli per la seconda giornata di campionato tra Torino e Fiorentina di domenica 31 agosto
Torino-Fiorentina si gioca per la seconda giornata di Serie A. Calcio d’inizio in programma domenica 31 agosto alle ore 18:30. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata devono mostrare qualcosa dopo la batosta di San Siro. La Viola invece arriva dal pareggio di Cagliari ed è anch’essa sotto un nuovo allenatore. Di seguito, i convocati delle 2 squadre per il match.
I convocati di Baroni
In attesa di comunicazione
I convocati di Pioli
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli;
Difensori: Comuzzo, Fortini, Gosens, Dodo, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti, Kouadio;
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Ndour, Sabiri, Sohm;
Attaccanti: Dzeko, Kean, Gudmundsson, Piccoli.
Finalmente in campo il nuovo acquisto Nicolus… ah no!
Questa banda di dilettanti allo sbaraglio non ce l’hanno fatta, come del resto tutti gli altri trattati… poi a forza di trattare, arrivano altre squadre, li prendono con i soldi e noi “viriamo su un altro obbiettivo”!
Branco di pagliacci!
La Fiorentina acquista buoni/ottimi giocatori, la cairese noleggia bidoni e cessi. Speriamo che Nicolussi faccia un bel gol su punizione entrando dalla panchina, poi gol di Mandragora, Gosens e Kean.