La probabile formazione della Fiorentina di Stefano Pioli per la partita in casa contro il Torino di Marco Baroni

Rispetto alla partita contro il Cagliari nella prima giornata, potrebbero esserci dei cambi ma Pioli al momento viaggia verso la conferma di quella formazione. Infatti prima e dopo la trasferta in Sardegna, ci sono state le due partite di Conference League per la Viola. C’è solo un giocatore non disponibile e si tratta di Kouamé. Per il resto, tutti a disposizione di Stefano Pioli e non ci sono nemmeno squalificati. Qualche ballottaggio, nonostante le fatiche di coppa, c’è comunque.

La difesa e il centrocampo

Sul modulo non ci sono dubbi e la Fiorentina a Torino giocherà con il 3-4-2-1. In porta non c’è storia e gioca il titolare David De Gea con Martinelli e Lezzerini in panchina. Difesa a 3 con al centro Pongracic, insidiato da Pablo Marì. A destra Comuzzo nonostante l’errore in coppa e le voci di mercato e capitan Ranieri a sinistra. Viti scalpita e il giovane Kouadio parte fuori. Sugli esterni a destra Dodo e a sinistra Gosens, con Parisi in panchina. In mezzo al campo centrocampo a 2 formato da Fagioli e Sohm. Mandragora in ballottaggio con uno dei due, mentre Richardson e Bianco partono fuori.

L’attacco

Sulla trequarti i favoriti per giocare dall’inizio sono Gudmundsson a destra e Ndour a sinistra. Sabiri parte fuori così come Fazzini che però è pronto a subentrare. L’attacco è guidato da Moise Kean, la punta della Viola. In alternativa c’è Dzeko, che però non è titolare. Possibile staffetta tra i due ma possono anche giocare insieme a seconda di come si mette la partita.

La probabile formazione della Fiorentina

Ecco il probabile 11 della Fiorentina per il Torino.

Probabile formazione Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Ndour; Kean. A disp. Martinelli, Lezzerini, Marì, Viti, Kouadio, Parisi, Mandragora, Bianco, Richardson, Fazzini, Sabiri, Dzeko. All: Pioli.

Indisponibili: Kouamé

Squalificati: nessuno