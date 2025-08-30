Il nuovo allenatore della Fiorentina ha rilasciato qualche dichiarazione per presentare la prossima partita contro il Torino

A un giorno dal calcio d’inizio di Torino-Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione per commentare l’attuale stato di forma della squadra in vista dell’incontro all’Olimpico Grande Torino. La Fiorentina dopo aver pareggiato contro il Cagliari alla prima partita di campionato, sarà ora ospite del Torino per disputare la quarta trasferta consecutiva. Pioli ha comunicato di aver preparato le ultime partite con attenzione per cercare di arrivare in forma per la ripresa del campionato: “Le quattro trasferte sono sicuramente impegnative, ma lo sapevamo, le abbiamo preparate in un certo modo per cercare di arrivare già all’inizio del campionato con una buona condizione”.

La Fiorentina punta ai 3 punti

In questi ultimi incontri il nuovo tecnico dei toscani ha puntato su molti giocatori, e per questo valuterà ora la condizione dei suoi calciatori in vista della trasferta contro il Torino: “Le scelte che farò saranno dettate dalla condizione dei giocatori, cercherò di mettere in campo da subito una squadra pronta a reggere un avversario molto determinato, molto voglioso di riprendersi da una brutta sconfitta davanti al proprio pubblico”. Pioli a seguito della recente vittoria in Conference League si è mostrato determinato e pronto per affrontare i granata per cercare di ottenere i primi 3 punti della stagione: “Noi vogliamo provare a vincere la partita visto che non abbiamo ancora vinto in campionato e quindi credo che avremo le possibilità per essere preparati per questa partita.”

La condizione della squadra

Negli ultimi minuti il tecnico dei viola ha descritto e commentato quello che si aspetta dal Torino, che vorrà riscattarsi dopo un esordio negativo: “Il Torino è una buona squadra, ogni partita e una storia a sé, ci aspetta un avversario con determinate caratteristiche, un avversario fisico, un avversario di gamba, un avversario verticale, un avversario aggressivo”. Pioli cercherà di preparare i suoi uomini per motivarli a iniziare l’incontro con il piede giusto per cercare di prendere in mano il pallino del gioco: “Quindi dobbiamo prepararci bene e essere pronti a superare queste difficoltà e cercare di avere noi il controllo del gioco, di avere il dominio della partita per cercare di provare a essere più pericolosi e non subire tanto i nostri avversari“. A seguito degli ultimi impegni ravvicinati, Pioli ha commentato lo stato di forma dei suoi giocatori che sembrano essere pronti per affrontare i granata: “La squadra sta bene, perché è chiaro che il passaggio del turno ci ha dato la giusta serenità per aver superato il primo obiettivo della stagione. Anche la vittoria per come è arrivata ci ha dato le energie necessarie. Oggi abbiamo fatto l’ultimo allenamento e vedremo”.