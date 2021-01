Pioli: “La Coppa Italia è importante. Il Toro ci ha messo in difficoltà”

Le parole del tecnico del Milan Pioli nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Alla vigilia della sfida contro il Torino valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è Stefano Pioli, tecnico rossonero, a presentare il match: “Noi per mentalità e voglia di fare dobbiamo cercare di vincere ogni singola partita, siamo giovani e il club è prestigioso, il nostro obiettivo è passare il turno. Incontreremo un avversario determinato. La Coppa Italia è importante, per arrivare in fondo sono solo cinque partite. Dobbiamo provarci, anche se sarà la quarta partita in nove giorni. Cambierò qualcosa, deve giocare chi è fresco, con un avversario che ci ha messo in difficoltà in campionato“.

Pioli: “Ibrahimovic deve ritrovare ritmo e minutaggio”

Poi, sullo stato di forma dei suoi e sui tanti infortunati: “Oggi stanno tutti meglio ma non hanno lavorato con la squadra, la rifinitura di domani sarà decisiva. Ibrahimovic? Per lui sarà una tappa importante, la cosa principale è aver superato il guaio muscolare. Deve ritrovare ritmo e minutaggio in più, domani lo troverà“.

E ancora: “Avevamo comunicato che sarebbe stata una stagione molto impegnativa ma molto stimolante, passando i preliminari di Europa League. Ora dobbiamo pensare a domani, non ci spaventa giocare ogni tre giorni: siamo una squadra giovane e vogliamo giocare, cresciamo più con le partite che con gli allenamenti. I nostri pregi e difetti? Creiamo tanto e segniamo tanto, facciamo la partita, sono dati che ci danno sicurezza e convinzione per proseguire sulla strada giusta. Potremmo anche incappare in una giornata no, ma la voglia di fare la partita non verrà mai meno“