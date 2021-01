Giampaolo: “La Coppa Italia è importanti. Se Belotti gioca? Decido domani”

L’allenatore granata, Marco Giampaolo, presenta ai microfoni di Torino Channel la partita di Coppa Italia contro il Milan

Ai microfoni di Torino Channel, l’allenatore granata Marco Giampaolo ha presentato la partita di Coppa Italia contro il Milan. Le prime parole del tecnico sono state sulla formazione: “Il primo pensiero è quello di essere competitivi, poi faremo la conta su chi sta bene, chi ha bisogna di recuperare. Questa è la quarta partita in pochi giorni, qualcosa bisogna fare a livello di cambiamenti in formazione: deciderò domani se far giocare Belotti, a Baselli concederò un determinato minutaggio. Poi ci sarà da capire chi giocherà la successiva come play, perché Rincon sarà squalificato”.

Giampaolo: “Ho fiducia che la squadra potrà essere competitiva”

Poi, ancora sulla partita: “La partita la si può preparare su quella di due giorni fa, ora dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani. La Coppa Italia è una competizione importante e vogliamo farla bene. Anche se ci sarà qualche cambio per quanto riguarda la formazione ho fiducia sul fatto che la squadra sarà competitiva”.