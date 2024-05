La probabile formazione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che alle 18 affronterà il Torino di Ivan Juric

Torna subito in campo l’Atalanta, fresca di festeggiamenti per l’Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen. È stata una settimana davvero mozzafiato per i nerazzurri, che si chiuderà con la sfida contro il Torino. Sarà certamente una giornata di festa al Gewiss Stadium, ma in ogni caso i ragazzi di Gasperini andranno alla ricerca di una vittoria che li potrebbe portare al 3° posto in classifica. Per questo motivo, l’allenatore ex Genoa e Inter si affiderà quasi in toto ai titolari anche se ovviamente qualche big riposerà dopo gli sforzi europei.

Classico 3-4-2-1 per Gasp

Diversi cambi rispetto alla finale di Europa League, ma si può dire con certezza che in casa Atalanta siano tutti titolari. In porta torna Carnesecchi, che mercoledì aveva fatto spazio a Musso. Davanti a lui difesa composta da Djimsiti, Hien e Scalvini. Sulle fasce dovrebbero riposare dall’inizio Zappacosta e Ruggeri: questo dovrebbe portare a giocare dal 1′ sia Holm che Bakker sulle due corsie laterali.

Lookman parte dalla panchina

In mezzo al campo pronti Pasalic ed Ederson, mentre sulla trequarti ci saranno l’ex Miranchuk e De Ketelaere, a supporto di El Bilal Touré. Panchina iniziale per Koopmeiners, Scamacca e soprattutto Lookman, eroe della finale. I tre infatti almeno inizialmente dovrebbero partire dalla panchina, salvo poi entrare a gara in corso anche per prendersi gli applausi dello stadio di casa dopo l’impresa in Europa League di pochi giorni fa.

La probabile formazione dell’Atalanta

Ecco la possibile formazione di Gasperini per il match di oggi contro il Torino:

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Holm, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere, Miranchuk; Touré. A disp. Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Bonfanti, Adopo, Zappacosta, Ruggeri, Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

Squalificati: Hateboer

Indisponibili: Kolasinac, De Roon