La probabile formazione del Torino di Juric per la sfida contro l’Atalanta, in programma domani alle ore 18

Ultima giornata di campionato per il Torino, e la missione è chiara: vincere. I granata faranno visita all’Atalanta al Gewiss Stadium, in una sfida che si gioca in contemporanea con quella tra Napoli e Lecce. Granata e azzurri distano 1 punto in classifica, e ai ragazzi di Juric basta che gli ex campioni d’Italia non vincano per mettere al sicuro il 9° posto. In ogni caso, è fondamentale ottenere 3 punti per non sperare necessariamente in notizie positive dal Maradona, per poi tifare Fiorentina nella finale di Conference League. Scenderò in campo la migliore formazione possibile, all’interno di una rosa che conta solamente tre indisponibili: sono fuori Schuurs, Gineitis e Vlasic, mentre potrebbero essere aggregati diversi Primavera ora che il campionato dell’Under 19 è terminato.

10 su 11 confermati dopo il Milan

È piaciuta tanto a Ivan Juric la prestazione contro il Milan, al punto che l’allenatore ha confermato in conferenza stampa che vorrebbe mettere in campo gli stessi undici – a eccezione di Rodriguez, infortunato. Nel 3-4-1-2 ci sarà dunque Milinkovic-Savic in porta, coperto da Tameze, Buongiorno e Masina. Sulla fascia destra c’è Bellanova, mentre l’unica novità è a sinistra: Rodriguez non è in condizione per giocare dal 1′, al suo posto c’è Lazaro. La mediana sarà composta da Ilic e Linetty, con Ricci più avanzato a supporto del duo Zapata–Pellegri. Parte più indietro Sanabria dopo le ultime prestazioni positive del numero 11, ma il paraguaiano è pronto a dare un contributo a gara in corso.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Ricci; Pellegri, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Sazonov, Dellavalle, Rodriguez, Djidji, Vojvoda, Silva, Savva, Ciammaglichella, Sanabria, Kabic, Okereke.

Squalificati: –

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Vlasic