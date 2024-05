La situazione infortunati in casa Atalanta dopo la partita contro il Bayer Leverkusen: Gasperini dovrà fare a meno di tre titolari

Dopo la vittoria dell’Europa League, l’Atalanta si prepara in vista della sfida di campionato contro il Toro. Domenica alle ore 18 il Gewiss Stadium sarà in festa e accoglierà i propri beniamini con calore ed entusiasmo, ma i ragazzi gli Gasperini – nonostante abbiano raggiunto tutti gli obiettivi stagionali – non possono sottovalutare l’appuntamento in quanto un piazzamento più alto in classifica può far bene alle casse della società. Per questo motivo, l’allenatore ex Genoa e Inter metterà in campo quasi tutti i titolari, a eccezione di De Roon, Ederson e Kolasinac, infortunati.

La situazione infortunati

Se l’olandese ha rappresentato un’assenza importantissima già per la sfida contro il Bayer Leverkusen, dopo la finale i nerazzurri hanno perso anche Ederson e Kolasinac. In particolare, il centrocampista brasiliano deve fare i conti con dei postumi contusivi al ginocchio sinistro e ha svolto nella rifinitura terapie e lavoro individuale; il difensore bosniaco, invece, è uscito all’intervallo della sfida di Dublino a causa di un problema muscolare. L’ex Marsiglia si è sottoposto a degli esami che hanno escluso la presenza di nuove lesioni muscolari e che hanno evidenziato una condizione infiammatoria al ginocchio sinistro. Infine, il capitano De Roon prosegue le terapie per la lesione muscolare al flessore sinistro.

Diverse scelte obbligate per Gasp

Nonostante la rosa molto lunga, Gasperini dovrà dunque fare delle scelte forzate in vista della partita contro il Torino. La difesa è infatti a corto di uomini, mentre in mezzo al campo mancheranno – come detto – i due titolarissimi. Accanto a Pasalic, adattato, potrebbe quindi giocare Koopmeiners o Adopo, ex della sfida. Per il resto cambia poco rispetto alla squadra che ha battuto il Leverkusen, ma che nella gara d’andata di campionato è stata battuta 3-0 dal Torino.