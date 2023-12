La probabile formazione del Frosinone in vista del match contro il Torino, valido per la 15ª giornata di campionato

Torna a occupare le domeniche pomeriggio il Toro, che oggi alle 12:30 farà visita al Frosinone al Benito Stirpe. Non si tratterà assolutamente di una gara semplice, nonostante i granata vengano da una super vittoria contro l’Atalanta. I ciociari sono infatti squadra forte soprattutto in casa, come dimostra la sola sconfitta arrivata contro il Napoli alla prima giornata di campionato. Le squadre si conoscono di già dopo il turno di Coppa Italia che ha visto i ragazzi di Di Francesco eliminare Buongiorno & co, dunque è lecito aspettarsi dei cambiamenti nelle formazioni.

Frosinone: tutto gira attorno a Soulè

Cambia sistema di gioco DiFra dopo la sconfitta esterna di San Siro contro il Milan. Il 4-2-3-1 si trasforma in un 3-4-3, ma non cambiano troppo gli interpreti. In porta c’è sempre Turati, con davanti a sé una linea a 3 formata da Monterisi, Okoli e Romagnoli. In mezzo al campo è assente per squalifica Barrenechea, e al suo posto Gelli è favorito su Bourabia per una maglia accanto a Brescianini. Sulla destra viene avanzato Oyono, mentre nella corsia opposta ci sarà Baez. Tante modifiche nel tridente, dove l’unica certezza rimane Mati Soulè. Kaio Jorge partirà per la prima volta da titolare, mentre la punta sarà con tutta probabilità Cheddira, in vantaggio su Cuni.

La probabile formazione del Frosinone

Ecco il possibile undici di Di Francesco per la sfida contro il Torino:

Probabile formazione Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Oyono, Gelli, Brescianini, Baez; Soulé, Cheddira, Kaio Jorge. A disp. Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Mazzitelli, Baez, Caso, Harroui, Kvernadze, Cuni, Ibrahimovic, Bourabia. All. Di Francesco.

Squalificati: Barrenechea

Indisponibili: Marchizza, Lirola, Reinier, Bidaoui.