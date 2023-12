La probabile formazione del Torino in vista del match contro il Frosinone, valido per la 15ª giornata di campionato

Torna a occupare le domeniche pomeriggio il Toro, che domani alle 12:30 visiterà il Frosinone al Benito Stirpe. Non sarà una gara semplice, nonostante i granata siano reduci da una super vittoria contro l’Atalanta. I padroni di casa sono infatti squadra forte soprattutto davanti ai propri tifosi, come dimostra la sola sconfitta arrivata contro il Napoli alla prima giornata di campionato. Le squadre si conoscono di già dopo il turno di Coppa Italia che ha visto i ragazzi di Di Francesco eliminare Buongiorno & co ai supplementari, e per questo motivo è lecito aspettarsi dei cambiamenti nelle formazioni.

Torino: conferme dopo la vittoria contro l’Atalanta

Juric conferma quasi in blocco l’undici che ha fatto benissimo contro l’Atalanta nello scorso turno di campionato. In porta Milinkovic-Savic, in crescita nell’ultima partita. Difesa a tre composta da Tameze, che rimane nella posizione arretrata, Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce ancora Bellanova e Vojvoda, reduci da una grande partita, mentre l’unico cambiamento si ha in mezzo al campo. La squalifica di Linetty, infatti, obbliga Juric a rischierare Ricci, recuperato del tutto, al fianco di Ilic e Vlasic. Tandem d’attacco, ovviamente, Zapata-Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Frosinone:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vlasic, Vojvoda; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Djidji, Sazonov, Seck, Karamoh, Gineitis, Lazaro, Radonjic, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: Linetty

Indisponibili: Schuurs, N’Guessan.