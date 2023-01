Probabile formazione Torino / Linetty in vantaggio su Adopo per sostituire l’infortunato Lukic in mezzo al campo

Si avvicina sempre di più il match valido per la 19^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Torino. Calcio d’inizio sabato 22 gennaio alle ore 20:45, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Partita piena di insidie per la squadra di Ivan Juric contro quella di Vincenzo Italiano, con le due squadre che al momento hanno entrambe 23 punti in classifica. I granata sono alla ricerca del primo successo in campionato nel 2023, e devono rialzarsi dopo la brutta sconfitta subita in casa contro lo Spezia.

Buongiorno sostituisce Schuurs

Torino che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. Come dichiarato dal tecnico croato in conferenza stampa, Schuurs sarà al massimo in panchina, e quindi davanti a Milinkovic-Savic toccherà a Buongiorno guidare la linea difensiva, ai suoi lati ci saranno invece Djidji (che vuole riscattarsi dopo una settimana assolutamente negativa) e Rodriguez. Passando al centrocampo, sulle fasce agiranno Singo a destra e Vojvoda a sinistra: Aina non ha ancora recuperato e Lazaro ne avrà per un po’, Juric in panchina può contare su Bayeye. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Linetty e Ricci mentre dietro all’unica punta Sanabria, confermati Vlasic e Miranchuk, con Radonjic pronto a entrare a partita in corso.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Dembele, Zima, Schuurs, Adopo, Gineitis, Ilkhan, Garbett, Radonjic, Karamoh, Seck. All. Juric.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pellegri, Aina, Lazaro, Lukic.