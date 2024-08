In vista del match contro il Torino di Vanoli ecco la probabile formazione che potrebbe schierare Gasperini

Dopo la grande vittoria nella giornata d’esordio al Via del Mare di Lecce, in cui gli uomini di Gasperini hanno rifilato quattro reti ai salentini, l’Atalanta si prepara ad affrontare il Torino in trasferta. Il club di Percassi sta recitando un ruolo da protagonista assoluto in questa sessione di mercato, con acquisti del calibro di Samardzic, Zaniolo e Bellanova, che nelle ultime ore ha svestito la maglia granata. Da non dimenticare anche Brescianini, autore di una doppietta alla sua prima gara in assoluto con la maglia nerazzurra. In vista della gara del Grande Torino Gianpiero Gasperini potrebbe confermare gran parte della formazione che ha debuttato a Lecce, sottoforma del solito 3-4-2-1. La maggior parte dei nuovi arrivati, dunque, dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili scelte di Gasperini

In porta dovrebbe esserci ancora Musso, con il terzetto di difensori formato da Djimsiti, Hien e De Roon. Sulle fasce dovrebbe toccare ancora a Zappacosta e a Ruggeri, con Bellanova che potrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo Ederson è insostituibile e sarà con ogni probabilità affiancato da Pasalic. Alle spalle dell’unica punta Retegui dovrebbero invece agire De Ketelaere e Brescianini. Da capire se Gasperini avrà intenzione di rilanciare Ademola Lookman, che nelle scorse ore aveva chiesto alla società di non essere convocato per questioni di mercato. Il nigeriano, tuttavia, è tornato ad allenarsi ed è a disposizione.

La probabile formazione dell’Atalanta

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Musso, Djimsiti, Hien, De Roon; Ruggeri, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, De Ketelaere; Retegui. A disp. Musso, Rossi, Del Lungo, Godfrey, Palestra, Tornaghi, Cassa, Manzoni, Riccio, Samardzic, Zaniolo. All.: Gasperini

Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Scalvini, Scamacca, Toloi

Squalificati: nessuno