La probabile formazione del Torino di Vanoli per la sfida di domani contro l’Atalanta di Gasperini. Calcio d’inizio alle ore 18:30

Rispetto alla partita contro il Milan, Paolo Vanoli è costretto a fare dei cambi in vista dell’Atalanta. Bellanova è stato venduto e questo cambia tutto. Gineitis è sulla via della guarigione, ma non sarà disponibile. Stesso discorso vale per Schuurs e Vlasic, fermi da molto. Invece Pellegri ha recuperato e sarà in panchina. Di seguito, le scelte di Vanoli.

Difesa confermata

Difesa a 3 confermata. Toro che giocherà con un 3-5-2. In porta gioca il titolare, Milinkovic-Savic. Coco guida la difesa. Il sostituto di Buongiorno ha fatto molto bene e vuole continuare a stupire. Alla sua destra, c’è Vojvoda mentre a sinistra c’è Masina. Sazonov e Dellavalle sono in panchina, pronti a dare una mano a partita in corso.

Ballottaggio sulla sinistra

In mezzo al campo giocano i 3 titolari: Ricci, Linetty e Ilic. Ricci al centro con Ilic a sinistra e Linetty a destra. Il polacco ancora una volta preferito a Tameze. Per il numero 61 panchina come per Horvath. Per forza di cose, sugli esterni, Lazaro viene spostato a destra. Pedersen è arrivato al posto di Bellanova ma non è ancora pronto. Sulla sinistra, ballottaggio tra il giovane Dembele e Borna Sosa. I due si giocano il posto da titolare. Al momento, il primo è favorito per partire dal 1′.

Sanabria favorito su Adams

In attacco, come ha detto Vanoli, il Torino non può fare a meno del suo capitano Zapata. Al suo fianco, Sanabria è in vantaggio su Adams per partire titolare. Lo scozzese si tiene pronto per entrare a gara in corso. Stesso discorso per Karamoh e Pellegri. Dalla Primavera dovrebbero aggregarsi Bianay Balcot, Ciammaglichella e Njie.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Vanoli per la sfida all’Atalanta:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Dembele; Sanabria, Zapata. A disp. Donnarumma, Paleari, Dellavalle, Sazonov, Sosa, Pedersen, Bianay Balcot, Tameze, Horvath, Ciammaglichella, Adams, Karamoh, Pellegri, Njie. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Vlasic