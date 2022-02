La probabile formazione del Torino / Milinkovic-Savic confermato tra i pali, per Ricci e Seck l’esordio può ancora slittare

Fiducia in Milinkovic-Savic: è quella che Ivan Juric ha espresso nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Cagliari. Nonostante gli errori e le incertezze delle ultime giornate, sarà ancora una volta l’estremo difensore serbo a difendere la porta del Torino: non sarà un vero e proprio esame per lui, ma sarà comunque una partita da non sbagliare. Davanti a lui sarà confermato il solito terzetto di difesa con Djidji e Rodriguez ai lati di Bremer.

La probabile formazione del Torino

A centrocampo sono sicuri di una maglia da titolare sia Singo sulla fascia destra che Vojvoda a sinistra. In mezzo al campo è sicuro du un posto da titolare Lukic mentre c’è ancora un po’ di incertezza su chi sostituirà lo squalificato Mandragora: il favorito è Pobega ma qualche speranza di giocare dal primi minuto ce l’ha anche Ricci. Nel caso fosse l’ex Empoli a spuntarla, Pobega verrebbe avanzato sulla trequarti al fianco di Brekalo. Con Poebga a schierato a centrocampo sarebbe invece Pjaca il favorito per una maglia da titolare alle spalle del confermassimo Belotti.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti. A disp. Berisha, Izzo, Buongiorno, Zima, Aina, Ansaldi, Ricci, Linetty, Seck, Warming, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: Mandragora

Indisponibili: Fares, Edera.