Le possibili scelte di Baroni per la prossima sfida contro il Parma, valida per la 5a giornata di campionato

Dopo il successo ottenuto contro il Pisa, che ha permesso al Torino di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia, gli uomini di Baroni sono ora pronti per tornare in campo per affrontare il Parma nella sfida valida per la 5° giornata di campionato. Il Torino dopo la recente delusione in casa dovrà ora cercare di fare un salto di qualità per andare in cerca del secondo successo in campionato, che permetterebbe ai granata di rilanciarsi in classifica.

La conferma della difesa a 3

Sebbene negli ultimi incontri il Torino sia spesso sceso in campo con la difesa a tre, non è da escludere che nelle prossime settimane Baroni possa tornare a puntare su una linea difensiva composta da 4 giocatori. Tuttavia contro il Parma, il tecnico potrebbe puntare nuovamente sul modulo che ha permesso al Torino di passare agli ottavi di finale di Coppa Italia. A protezione della porta ci sarà Israel, mentre a guidare il reparto difensivo ci sarà un giocatore chiave come Maripan, che ha saltato l’incontro di Coppa Italia per un attacco di febbre. Ismajli e Coco assisteranno il cileno per cercare di contenere gli attaccanti del Parma.

Vlasic torna dal 1′

La mediana del Torino sarà composta da Asllani e Casadei, con Biraghi e Lazaro che avranno il compito di sorvegliare le corsie laterali. L’attacco sarà guidato dal Cholito Simeone, che dall’inizio del campionato si è distinto come uno dei migliori del nuovo Torino firmato Baroni. Ad assisterlo sulle fasce ci sarà il capitano Vlasic sulla sinistra e il belga Ngonge, che dopo l’assist realizzato contro il Pisa vorrà ora cercare di rendersi decisivo in campionato.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-3-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Biraghi, Asllani, Casadei, Lazaro; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Gineitis, Nkounkou, Masina, Pedersen, Ilic, Tameze, Ilkhan, Aboukhlal, Njie, Adams, Zapata. Allenatore: Baroni

Indisponibili: Schuurs, Savva, Anjorin

Squalificati: –