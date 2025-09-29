Ecco quali saranno le probabili scelte di Cuesta per l’incontro di campionato contro il Torino, valido per la 6a giornata di campionato

Il Parma con solamente due punti conquistati dall’inizio del campionato si trova attualmente in zona retrocessione. Per la squadra di Cuesta sarà fondamentale ottenere qualche punto prezioso nelle prossime giornate per cercare di avvicinarsi alla parte sinistra della classifica. Per farlo il Parma cercherà di ottenere il primo successo stagionale contro il Torino, che nelle ultime settimane ha dimostrato di non essere nella sua forma migliore.

Il Parma conferma la difesa a 3

Il Parma dall’inizio del campionato sembra aver ormai consolidato quello che sarà il modulo che Cuesta cercherà di sviluppare e portare avanti fino alla fine della stagione. Davanti alla porta di Suzuki, gli emiliani scenderanno in campo con una difesa a 3, composta da Del Prato, Circati e Ndiaye. I tre centrali avranno il compito di arginare le manovre offensive dei granata e di sostenere il denso reparto di centrocampo.

Pellegrino punto di riferimento dell’attacco

Il centrocampo del Parma sarà composto da tre uomini più due che agiranno sulle corsie laterali. Questi giocatori avranno il compito di sostenere le avanzate offensive della squadra e di proteggere il reparto difensivo. In attacco Cuesta schiererà Pallegrino e Benedyczak, al momento favorito su Cutrone. I giocatori offensivi sebbene abbiamo trovato la porta solamente una volta in questa prima parte di stagione si sono spesso rivelati pericolosi per le difese avversarie.

Il Parma vanta insieme al Torino il peggior attacco del campionato, le due squadre hanno realizzato un solo gol dall’inizio della stagione, mentre hanno invece concesso più opportunità agli avversari in fase difensiva. Domenica le due squadre cercheranno di interrompere il digiuno dal gol, e per farlo il Parma si affiderà a Pellegrino, che dopo aver segnato in Coppa Italia vorrà ora ripetersi in campionato.

La probabile formazione del Parma

La probabile formazione del Parma:

Probabile formazione Parma (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Keita, Bernabé, Sorensen, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Trabucchi, Troilo, Begic, Plicco, Britschgi, Estevez, Lovik, Ordonez, Cutrone, Oristanio, Djuric. All.: Cuesta.

Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Valenti

Squalificati: –