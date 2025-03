Le possibili scelte di Roberto D’Aversa per la sfida contro il Toro in programma questa sera alle 20.45 all’Olimpico Grande Torino

Dopo il pareggio contro il Parma, il Torino torna in campo per una sfida molto importante. All’Olimpico Grande Torino arriva l’Empoli di Roberto D’Aversa, reduce da un periodo più che negativo in campionato e che al momento è sceso in zona retrocessione. I toscani giocheranno con il fuoco agli occhi con l’obiettivo di ottenere punti importanti in vista della salvezza, mentre i granata andranno alla ricerca della 3ª vittoria nelle ultime 4 partite per piazzarsi in una posizione ancora più comoda di classifica.

Le possibili scelte di D’Aversa

Sarà ancora 3-4-2-1 per l’Empoli, che dovrà fare a meno di tantissimi giocatori chiave per infortunio: da Pellegri a Fazzini, da Zurkowski a Viti, tante le assenze per D’Aversa in questo periodo. In porta ci sarà Silvestri, che è arrivato nel mercato di gennaio e nelle ultime settimane ha superato Vasquez nelle gerarchie. Il terzetto di difesa sarà invece formato da Goglichidze, Marianucci e De Sciglio, con Gyasi e Pezzella che agiranno da quarti di centrocampo. In mediana, invece, sono pronti Grassi e Anjorin. Sulla trequarti dovrebbe giocare Cacace insieme a Esposito, mentre la prima punta sarà Kouamé, in vantaggio su Colombo. Possibile panchina anche per Henderson e il giovane Konaté.

La probabile formazione dell’Empoli

Ecco la possibile formazione titolare dell’Empoli per la sfida contro il Torino di questa sera:

Probabile formazione Empoli (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Cacace, Esposito; Kouamé. A disposizione: Vasquez, Seghetti, Tosto, Sambia, Bacci, Henderson, Kovalenko, Colombo, Konaté. All. D’Aversa

Indisponibili: Pellegri, Sazonov, Solbakken, Haas, Ebuehi, Fazzini, Viti, Zurkowski

Squalificati: –