La probabile formazione del Torino: Lazaro e Walukiewicz da valutare, possibilità per Pedersen dal 1′

In vista della sfida tra Torino ed Empoli Vanoli dovrà pensare alla formazione da mettere in campo. Il modulo sarà il solito 4-2-3-1 che ha fatto le fortune del Toro nelle partite che i granata hanno disputato. Ovviamente tra i pali ci sarà il serbo Milinkovic-Savic che si sta rendendo protagonista di una stagione clamorosa e che è sempre più un pilastro fondamentale di questo Toro. La coppia di centrali sarà con ogni probabilità formata da Maripan, giocatore che sta facendo vedere partita dopo partita il suo valore, e Coco che nonostante gli errori nelle ultime giornate continua ad avere la fiducia di Vanoli. A sinistra giocherà Biraghi con Sosa pronto a subentrare. A destra uno dei due dubbi della giornata. Walukiewicz infatti non è al meglio: per questo si scalda Pedersen.

Centrocampo confermato: Ricci e Casadei in mediana

Davanti alla difesa i due di centrocampo saranno gli stessi che hanno giocato anche le ultime sfide: Ricci e Casadei. Il numero 28 detterà le geometrie a centrocampo. Le sue qualità di playmaker sono essenziali per questo Torino e tutte le azioni dei granata passano dai suoi piedi. Casadei invece si è imposto in pochissimo tempo come titolare di questo Toro. Il classe 2002 ha sfruttato meravigliosamente l’infortunio di Tameze per prendersi un posto da titolare con i suoi inserimenti. Per lui un gol e un assist in 5 partite giocate di cui 4 dal primo minuto. Il numero 22 è sempre pericoloso in area avversaria quasi fosse un attaccante aggiunto, ma ripiega sempre ed è sempre decisivo anche in fase difensiva.

Attacco: Lazaro in dubbio, gli altri confermati

Sulla trequarti agirà il numero 10 Nikola Vlasic. Il croato è importante per il Toro ma ora Vanoli ha bisogno anche dei suoi gol. Alla sua sinistra nessun dubbio: Elmas titolare. Il macedone si è reso protagonista di un ottimo inizio in maglia granata, avendo segnato 3 gol nelle sue prime 4 partite. A destra invece la situazione è molto incerta. Infatti Lazaro a Parma ha subito una botta ed è in dubbio. Vanoli spera di riuscire a recuperarlo e probabilmente lo schiererebbe dal primo minuto se ci riuscisse. Come prima punta invece agirà Adams reduce dal gol segnato contro il Parma. Sanabria è in dubbio anche per la panchina. Il paraguaiano è infatti reduce da un problema fisico che lo ha tenuto fuori dalla lista di convocati anche contro il Parma.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli 11 a cui probabilmente si affiderà Vanoli per la sfida contro l’Empoli.

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Sosa, Dembelé, Linetty, Tameze, Gineitis, Ilic, Karamoh, Sanabria, Salama Allenatore: Vanoli.

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Ilkhan, Njie

Squalificati: Nessuno