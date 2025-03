Superata quota 20 mila spettatori all’Olimpico Grande Torino in vista della sfida di domani alle 20.45 contro l’Empoli

Il Torino ha comunicato che in vista della partita contro l’Empoli è stata già superata quota 20 mila spettatori all’Olimpico Grande Torino. Dopo le due trasferte a Monza e Parma in cui moltissimi tifosi hanno seguito la squadra anche contro l’Empoli moltissimi tifosi saranno allo stadio. I possessori della tessera cuore granata potranno avere 5 euro di sconto in tutti i settori. I biglietti delle curve costano da 19.90 euro, così come nei Distinti Family.