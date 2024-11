La probabile formazione della Fiorentina di Raffaele Palladino per la sfida contro il Torino di Paolo Vanoli: Kean può tornare dal 1′

Un inizio complicato per la Fiorentina di Palladino, che nelle prime quattro uscite di campionato aveva soltanto raccolto tre punti, frutto di 3 pareggi e un k.o. Poi, alla quinta giornata, la svolta: dal successo casalingo con la Lazio per 2-1 sono arrivati un pareggio e ben quattro successi consecutivi, che hanno condotto i viola ad occupare il terzo posto in compagnia di Atalanta e, appunto, Lazio. Ora i viola vogliono dare adito alle belle sensazioni delle ultime settimane provando a strappare i tre punti anche al Grande Torino. Per farlo, Palladino dovrà sopperire alle assenze di Pongracic, Gudmundsson e Cataldi. Di seguito le possibili scelte dell’ex tecnico del Monza.

Novità nella linea a quattro

Palladino, per la gara con il Torino, riproporrà il solito 4-2-3-1 su cui si sono fondati i successi dei tempi recenti. A difendere i pali David De Gea, in splendido stato di forma dopo l’anno sabatico post United, decisivo anche a Genova con due parate su Pinamonti e Vasquez. Di fronte allo spagnolo, Palladino riproporrà Dodò e Gosens sugli esterni, mentre al centro, a fare coppia con Luca Ranieri, ci sarà Comuzzo, con Martinez Quarta che partirà dalla panchina.

Ballottaggi dalla trequarti in giù

In mediana, Palladino confermerà Bove. L’ex Roma verrà affiancato da Adli, che contro il Genoa ha lasciato spazio a Richardson. Ballottaggi invece dalla trequarti in giù. A destra Colpani è attualmente in vantaggio su Ikone, mentre a sinistra è ancora ampiamente aperta la partita tra Sottil e Richardson. Dietro l’unica punta ci sarà ancora Beltran, che supporterà uno tra Kean, rientrato tra i convocati dopo lo stop per infortunio, e Kouamé, titolare al Ferraris. Al momento, Palladino dovrebbe optare sull’ex juventino.

La probabile formazione della Fiorentina

Ecco il possibile undici di Palladino per la sfida al Torino:

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. A disp. Terracciano, Martinelli T., Martinez Quarta, Comuzzo, Kayode, Biraghi, Moreno M., Parisi, Richardson, Mandragora, Ikoné, Rubino, Kouamé. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pongracic, Gudmundsson, Cataldi